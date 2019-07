Echo de la CAN…Le programme des demi-finale

L’Algérie, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie sont les quatre équipes encore en lice pour remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Le dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 est désormais connu. Avec sa victoire contre Madagascar jeudi dans le dernier quart de finale de la compétition (0-3), la Tunisie a complété le tableau. Les Aigles de Carthage ouvriront d’ailleurs le bal dimanche (16h00) contre le Sénégal, tombeur du Bénin au tour précédent (1-0) et seule équipe encore en lice à n’avoir jamais remporté le trophée. Dans la foulée se jouera la deuxième place en finale entre l’Algérie et le Nigeria (19h00). Impressionnants depuis le début du tournoi, les Fennecs ont énormément souffert pour se défaire de la Côte d’Ivoire, qui les a poussés jusqu’à la séance de tirs au but avant de céder (1-1, 3-4 TAB). Peut-être un bon signe pour les hommes de Djamel Belmadi, en quête d’un sacre continental depuis 1990. Vainqueurs lors de leur dernière participation à la phase finale de la CAN (2013), les Super Eagles ont péniblement sorti l’Afrique du Sud mercredi (2-1).

CAN 2019 / DEMI-FINALES

Dimanche 14 juillet 2019

16h00 : Sénégal – Tunisie

19h00 : Algérie – Nigeria