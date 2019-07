Peye Sega, cet amoureux du Sénégal nous invite à un voyage à travers sa musique

Le rythme Afro-pop qui porte « Poom Faya » reflète à merveille la personnalité de Peyo Sega.

Cet artiste à l’âme vagabonde libre et engagé partage son temps entre la France et le Sénégal.

Sa musique est une invitation au voyage, à l’ouverture et au partage.

Une guitare à la main, au fil de ses rencontres s’est construite son identité artistique.

Un parcours qui lui a permis de créer un univers musical authentique et original.

En 2012, à l’appel d’une voix intérieur, il décolle pour la Casamance où il rencontre Christian Garaté avec qui, depuis lors, il n’a cessé d’écrire et de composer.

Ses morceaux métissés des deux cultures qui s’enrichissent l’une l’autre, nous offre un Afropop – Zook matiné de Cabo.

La culture et la musique sénégalaise sont devenu pour lui une deuxième peau sur sa terre d’adoption.

Dans sa musique on retrouve l’attention et l’énergie qui caractérisent sa vie.

Son dernier opus « Poom Faya » est à la fois Roots et sophistiqué.

Ce leitmotiv ponctue sa dernière composition et lui donne son titre.

Il n’a pas fini de tracer sa route et de nous inviter au voyage…

Peyo Sega a signé en 2019 avec le label Urban Origins.