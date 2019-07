« Personne n’est plus légitime que moi pour être maire de Dakar »

Le Vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô, a fait face à la presse ce vendredi pour se prononcer sur l’actualité politique nationale, marquée par le débat sur le pétrole et sa candidature annoncée à la mairie de Dakar.

« Depuis 1996, j’ai été toujours candidat aux élections municipales, depuis le Ps, en passant par le Pds, Dekal. En matière de légitimité, je ne vois pas qui est plus légitime que moi à Dakar, j’ai dit à Macky depuis 2017 que je vais me présenter pour être maire de Dakar, le parti n’a pas de position. En tant qu’homme politique, je me battrai pour être maire de Dakar. Le moment venu, je demanderai le soutien de mon parti et de ma coalition Benno. Il faut que les autres aient le courage de déclarer leur candidature », a dit Moustapha Cissé Lô.

Se prononçant sur le pétrole, renseigne Igfm, Cissé Lô d’indiquer : « sur le pétrole et le gaz, Ousmane Sonko a menti à tous les sénégalais. Il roule avec une 4X4 de 80 millions FCFA, il y a des gens derrière qui lui donnent de l’argent. Le président peut signer des contrats pétroliers, mais il est entouré de conseillers. Le débat du pétrole est un débat politicien, il y a des lobbies qui sont derrière. On doit l’éviter. On doit tout faire pour gérer le pétrole dans la transparence pour qu’il profite à tout le monde », a dit Moustapha Cissé Lô.