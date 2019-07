Le MEDS lance la deuxième édition du salon des Startups

Après le premier salon organisé l’année dernière, le président Mbagnick Diop a remis cette année la deuxième édition du salon des Startups avec les jeunes entrepreneurs sénégalais.

Une activité qui s’inscrit dans le cadre de la démarche sociétale de l’entreprise au sein du MDES (Mouvement des Entreprises du Sénégal Sénégal) et compte soutenir l’économie du pays et ce, à travers l’incitation à la création de nouveaux projets et de nouveaux postes d’emploi et aussi d’aider les jeunes entreprises existantes à développer davantage leurs activités.

Le salon de Startups est conçu comme un lieu de formation, de solutions et d’échange couvrant toutes les problématiques des entrepreneurs : de la création à la transmission en passant par la reprise, la franchise, le financement, la transition digitale ou encore l’innovation.

Il a pour objectif de vulgariser l’esprit entreprenariat chez les jeunes et d’identifier les porteurs de projets afin de les mettre en relation directe avec des opérateurs d’accompagnement et financiers publics et privés.

En somme, c’est une occasion pour les jeunes de pouvoir rencontrer sur place des experts de l’entrepreneuriat mais aussi de pouvoir tester son projet.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn