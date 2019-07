Barthélémy Dias insulte les journalistes de prostituées, je suis encore tombé des nues du niveau de carence de cet homme, qui occupe en ce moment les médias pour étaler ses tares, ignorant consciemment qu’il ignore, pour reprendre le mot de Socrate.

Le sport est devenu une industrie qui contribue de façon considérable au développement économique. Il faut être « bête » comme Barthélemy pour l’ignorer !

Cet homme ignore que le développement en terme simple peut être défini comme l’état d’une économie capable de satisfaire les besoins exprimés par sa population. La finalité de celui-ci, est le bien être. Ce sont donc toutes les activités humaines qui doivent concourir à la réalisation de ce bonheur ou bien-être, auquel aucun humain ne peut renoncer. Barthélemy doit comprendre que le sport est une industrie avec des instances qui ont une dimension géopolitique extraordinaire ( le cas Lamine Diack peut servir d’exemple) avec l’ ONU du football qu’est la Fifa, des ressources financières astronomiques ( des joueurs qui valent des milliards), des infrastructures multi-usage mais aussi et surtout l’un des secteurs qui occupe une part importante de la population, surtout les jeunes. Que seraient devenus tous ces jeunes lutteurs qui gagnent leur vie et qui font rouler notre industrie de la communication et de l’image. Quand de par son transfert du PSV Eindhoven au Barcelone, le célèbre footballeur Romario put payer la dette que devait son pays le Brésil aux Pays Bas, quand Sadio Mané put construire un lycée à Bambali et lutter contre la pauvreté dans son village et suppléer l’état dans ses fonctions régaliennes, quand on voit les investissements colossaux dans l’immobilier au Sénégal, dans le domaine de l’agriculture, de la santé et de l’éducation, qui sont l’œuvre de sportifs, quand Krépin put venir en secours à l’hôpital régional de Ziguinchor, quand on voit actuellement l’activité impressionnante de l’industrie de l’impression avec la participation du Sénégal à la coupe d’Afrique et le nombre d’actifs qui sont dans la vente avec le prix moyen d’un maillot à 3000 F, compte non tenu des drapeaux, drapelets et autres articles, l’on ne doit plus s’amuser avec le sport et le considérer comme une activité ludique. Non ! Barthélemy ne peut même pas imaginer ce que les jeux olympiques de la jeunesse vont apporter à notre pays (tourisme, transport, consommation, hôtellerie, activités connexes…) mais il a bien fallu investir dans le sport à travers des infrastructures sportives de dernière génération pour accueillir cet événement de dimension planétaire. Avec la reconstruction du stade L.S.S (30 milliards disponibles), la construction du stade olympique(en cours) et tous ces complexes sportifs en cours, le Sénégal comme dans d’autres domaines (TER…) est une nouvelle Voie que ne peuvent saisir des petits esprits comme le maire de Mermoz. Pitié donc la jeunesse de votre cité !

Si maintenant, Barthélemy Diaz comme Ousmane Sonko d’ailleurs font partie de ceux qui souhaitent que l’équipe nationale soit éliminée pour qu’ils puissent continuer à divertir les sénégalais par le pétrole, qu’ils le disent clairement, au lieu des déclarations qui corroborent leur manque de niveau et de patriotisme.

Cheikh NDIAYE

Responsable Politique APR Grand Yoff