Enquête sur de sombres acrobaties au CACO, consortium dirigé par O.C, jeune frère d’un puissant homme d’affaires proche du couple présidentiel

Aliou Sall est encore le Président du conseil d’administration de cette société affiliée à la Caisse de Dépôts et de Consignations. Cette entreprise entre autres qui servait de relais à la CDC quant à la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais et de choix techniques, le tout conformément à un contrat et à un cahier des charges (zone d’ombre). Ce consortium dont les locaux sont installés à Fann Résidence, dans la résidence d’un ancien ministre d’Etat, intervient aussi dans divers domaines d’activités tels que les infrastructures, l’eau, l’assainissement, l’agriculture. Pour beaucoup d’observateurs, la CDC est aujourd’hui dirigée directement par le Chef de l’Etat, qui cherche par tous les moyens à blanchir son frère de tout acte qui pourrait compromettre sa crédibilité et à cacher ses cafards. Il lui fallait donc une tombe à la tête de cette grande institution aux longs bras nébuleux. Dakarmidi en collaboration avec Assirou a mené une enquête autour d’acrobaties sombres qui couvent CACO, consortium dirigé par O.C, jeune frère d’un puissant homme d’affaires proche du couple présidentiel. Pour rappel, le conseil d’administration du CACO est présidé de 04 membres dont le Dg de la CDC, le Dg du CACO O.C, le président du comité d’investissement Cheikh Déthiélaw Seck et le président du comité d’audit Mamadou Lamine SYLLA. Le nouveau Dg de la CDC est donc appelé à prendre ses responsabilités et à ouvrir une enquête en urgence sur les différents dossiers qui mouillent encore une fois le petit frère du Président, entre autres, les tours des Mamelles. Nous y reviendrons

assirou.net