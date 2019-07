La plus grande enquête sur les citoyens concernant la corruption en Afrique a rendu ses conclusions jeudi. Une enquête d’Afro baromètre en collaboration avec Transparency international qui a duré deux ans et qui n’a pas épargné polices, fonctionnaires des Etats, députés, chefs d’Etat et Premiers ministres, justices et services sociaux de base, les leaders religieux …au Sénégal et en Afrique. Selon Afrobaromètre, en 2019, 53% des Sénégalais sont d’avis que le gouvernement fait un mauvais travail dans la lutte contre la corruption. L’enquête de deux ans concerne députés, chefs d’Etat et Premiers ministres, police, justice….Les fonctionnaires de l’Etat sénégalais sont les plus mal lotis. Les statistiques révèlent que 15% des usagers sénégalais du service public ont avoué avoir payé des pots de vin sur les 12 derniers mois