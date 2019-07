Cet été, traversez les Pyrénées en moto

800 kilomètres qui relient les mers Cantabrique et méditerranéenne.

Vous êtes un passionné de moto? Vous aimez vous perdre sur des routes inconnues et parcourir des kilomètres et des kilomètres? Aujourd’hui nous vous proposons une nouvelle aventure pour vous et votre moto. Traversez les Pyrénées! Le beau temps approche et il y a beaucoup de motards qui prennent la route pour profiter des weekends et des petites vacances font des kilomètres à travers les Pyrénées en moto.

Aujourd’hui, nous voulons vous encourager à préparer vos vacances et connaître l’une des routes les mieux connues par les motards en Europe, les Pyrénées. Les Pyrénées sont une chaîne montagneuse longue de plus de 430 kilomètres, et qui se trouve à l’extrême Sud de la France. Elle sépare la France de l’Espagne. En faisant la traversée de ce massif montagneux, on peut donc passer de la mer Méditerranée jusqu’à l’océan Atlantique.

Aujourd’hui, nous vous proposons une nouvelle route, cette route est connue sous le nom Route transpyrénéenne et est considérée comme l’une des 10 meilleures routes de moto au monde!

Quels arrêts sont indispensables?

Vous voilà enfin prêts à partir! La départ recommandé est dans le joli village de Portbou, qui est en contact avec la mer Méditerranée et la France. Il existe une route avec 10 étapes, mais nous allons vous conseiller sur les plus beaux villages que vous allez croisez lors de votre aventure, n’oubliez pas votre appareil photo!

Le départ se fait sur la Route 260, dès le début de cette route, la nature envahit le paysage pour illuminer la vue du motard qui entre dans ses courbes. Ses charmants villages en pierre où le temps semble s’être arrêté et les traces de l’architecture romane sont visibles vous enchanteront. Cette route nationale (N-260) traverse des villages où il vaut la peine de faire un arrêt.

Une des étapes se fera dans la belle ville de Sort, dans la province de Lleida, vous pouvez parcourir d’innombrables itinéraires à moto, mais l’un des plus choisis par les amoureux de moto est celui qui traverse trois peuplements de montagne et 6 lacs. Un autre village sur votre route est Vielha, un des villages les plus charmants des Pyrénées espagnols. Vous vous retrouverez entouré de montagnes. Et pour finir le voyage, entre les deux mers, quittant Lesaca, et cherchant les détours qui nous emmène à la destination, Irún ville du pays basque bordant la France.

Roulez en toute sécurité

Avant de s’engager dans votre voyage avec votre moto, nous vous donnons quelques conseils pour mieux profiter de votre voyage.

Une conduite plus confortable: vous constaterez que lorsque vous conduisez à grande vitesse, le vent exerce une plus grande force de frottement sur votre corps et sur votre casque. Pour éviter des secousses qui peuvent être désagréables, il est préférable de pencher votre corps en avant d’une manière détendue, sans avoir à toucher le réservoir de la moto. De plus, cette posture permet au flux d’air de circuler de manière plus aérodynamique, évitant ainsi plus de fatigue et de douleurs musculaires.

Pour les virages, une technique est utilisée pour prendre les courbes et pour s’incliner plus ou moins dans la trace facilitera la conduite, il s’agit du contre-braquage. Pratiquez jusqu’à ce que vous vous familiarisez avec la sensation et vous pourrez l’appliquer sur votre itinéraire en moto dans les Pyrénées.

Les repose-pieds vous aide à la prise de courbes est de donner plus de force ou de soutien à la force repose-pieds dans la courbe. Les climats peuvent rapidement changer, l’application de cette technique de route humide peut nous aider à éviter les incidents.

Bien équipé sur sa moto!

Avant de prendre la route, nous vous conseillons de préparer votre moto. Même s’il s’agit d’une une petite route à travers les Pyrénées en moto, vous devriez vérifier que tous les éléments de la moto sont en bon état. Vérifiez que les freins, les amortisseurs, le niveau de liquide, les filtres ou encore que la pression des roues soit optimal pour les grands kilomètres.

Une fois la révision de votre moto faite, pensez à bien vous équiper, conduire avec des gants, chaussures adaptées et un casque aux normes. Apportez toujours des vêtements de rechange à remplacer si vous ressentez de la chaleur ou du froid.

Prenez toujours avec vous de quoi boire et manger, cela prend peu de place et seront bonnes pour reprendre des forces et continuer votre route.

En ce qui concerne les valises et sacs à dos, bien que le matériel soit imperméable à l’eau, le mieux, est que vous conservez dans les sacs en plastique à la fois des vêtements, l’équipement et la documentation.

La route Transpyrénéenne en moto est une aventure impossible à oublier. Traverser les Pyrénées sur une moto entourée d’une si grande beauté sauvage est une expérience unique.