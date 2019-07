Candidature à la mairie de Dakar : Cissé Lo sollicite le soutien de Macky

Le Président du Parlement de la Cedeao clame haut et fort sa légitimité et son engagement qui ont toujours rythmé sa vie politique. Et c’est pour cette raison qu’il déclare encore une fois sa candidature à la mairie de Dakar.

Cette déclaration de Moustapha Cissé Lô qui veut briguer la mairie de la capitale et qui pense avoir le soutien du président à qui il a toujours soutenu durant sa conquête du pouvoir. Dans cette mission, le vice-président de l’Assemblée Nationales compte sur le soutien des commerçants, les opérateurs économiques et tous les responsables politiques de son parti et des autres partis de la coalition Benno Bok Yakaar.

En retenant avec force et détermination sa candidature, il compte se donner les moyens et entreprendre des démarches à commencer par le Président de la République. Le même procédé a été fait avec Khalifa Sall avec le parti socialiste et Pape Diop avec le PDS.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn