Affaire Petro-Tim : « On n’entendra pas Idrissa Seck »

Le mutisme du leader de Rewmi, Idrissa Seck, sur la question du pétrole et du gaz qui pollue le pays, est connu. En effet, d’après le responsable du parti Rewmi, Idrissa Tall, Maire de Ngidila, dans le département Louga, Idrissa Seck ne parlera pas sur la question, parce qu’il aurait déjà fait son devoir.

« J’ai discuté avec mon leader Idrissa Seck près d’une heure sur la question du pétrole et du gaz. On ne l’entendra pas. Car il en a déjà beaucoup parlé. Il n’a omis aucun aspect de l’affaire. Je peux sortir près de 20 vidéos qu’il a faites sur ce sujet. Le reste appartient à la population », a déclaré Idrissa Tall sur iRadio reprise par Seneweb. Ainsi, pour Idrissa Tall, Aliou Sall doit aller en prison. « En ce moment, Aliou Sall devrait se trouver en prison. Parce qu’ils n’avaient pas attendu d’enquêter sur Khalifa Sall, Karim Wade et Barthélémy Dias avant de les mettre en prison. Ils n’ont qu’à faire la même chose. Ensuite, on s’occupera de son frère Macky Sall », dit-il.