Pétrole et gaz, Locales, Lions… : Moustapha Cissé Lo va parler ce vendredi

Il y aura du pétrole et du gaz dans l’air ! Le Président Moustapha Cissé Lo fera face à la presse, ce vendredi, en fin d’après-midi, dans un hôtel de la place. Le premier vice-président de l’Assemblée Nationale, par ailleurs, chef de file de la nouvelle coalition gagnante, «And Ak Wa Ndakaaru Défaar Dakar», va se pencher sur la situation politique nationale ponctuée par les interminables controverses sur les contrats pétroliers et gaziers dans notre pays. Sûr que les quatre «mousquetaires» (ndlr : Abdoul Mbaye, Sonko, TAS et MLD) de «Aar Linu Bokk» ne seront nullement épargnés par les bulldozers d’El Pistolero. Rude, ça promet !

Ibrahima Ngom