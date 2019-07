Paix et la stabilité au Sénégal : les éleveurs républicains organisent des séances de lecture du Saint Coran

La Convergence des Eleveurs pour l’Emergence du Sénégal (CEES, pouvoir) compte sillonner tout le Sénégal afin de semer les graines de la paix et de la concorde. Les membres de la structure dirigée par l’honorable député Aliou Dembourou Sow, par ailleurs, Président du Conseil Départemental de Ranérou-Ferlo(Matam), sont en train de procéder, depuis quelques jours, à des séances de lecture du Saint Coran. Hier, sa localité (Ranérou-Ferlo) était à l’honneur pour accueillir cette journée de prières. L’objectif recherché par les éleveurs du «Macky», c’est de formuler d’ardentes prières pour la sauvegarde de la paix sociale dans notre cher pays. A en croire le maître d’œuvre, Aliou Dembourou Sow : «Depuis quelques temps, les nerfs sont au pelote au Sénégal. Des étrangers venus l’on ne sait d’où, enivrés par l’odeur du pétrole et du gaz, s’emploient à installer le désordre en manipulant certains responsables de l’opposition et autres membres de mouvements citoyens et de la Société Civile. C’est ce qui explique cette montée de l’adrénaline au sein de notre landerneau politique. Il est de la responsabilité de tout citoyen digne de ce nom de se lever pour contrecarrer ces prophètes de l’apocalypse, du catastrophisme », s’est expliqué le député apériste qui, de renchérir : «Le Sénégal doit primer sur tout. Aujourd’hui, le Président de la République Macky Sall est sur la bonne voie pour le tirer à la réussite. C’est un homme qui a le Sénégal au cœur et qui entend laisser un souvenir positif à la postérité. Ces séances que de lecture du Saint Coran seront également l’occasion pour prier pour lune réussite de son fameux et ambitieux programme, le Plan Sénégal Emergent(PSE). Nous allons en faire de même pour nos Lions du Football mais aussi pour un bon hivernage dans tout le pays .»

Ibrahima Ngom