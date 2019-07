Entre la Côte d’Ivoire et l’Algérie, c’est à qui se refilera le mistigri du rôle de favori avant la rencontre de ce jeudi à Suez. Pour le sélectionneur des Eléphants, aucun doute n’est permis, il s’agit des Fennecs. « L’Algérie est nettement favorite de la compétition et du match à venir. Elle est costaud avec des statistiques exceptionnelles, assure Ibrahima Kamara, qui n’est toutefois pas impressionné. L’Algérie ne nous fait pas peur. Si on met tout ce qu’il faut, il n’y a pas de raison de perdre ce match. » Le sans-faute réussi jusqu’alors par les Algériens ne trouble pas leurs adversaires du soir. Ni l’historique favorable à la Côte d’Ivoire ni le souvenir de la victoire de 2015 ne suscite d’excès de confiance au sein de la Selefanto. « Nous ne sommes pas en 2015, mais en 2019 », a rappelé Kamara. « L’équipe a beaucoup changé. C’est sûr que 2015 nous a laissé de beaux souvenirs. Mais il faut se projeter. Aujourd’hui l’Algérie a une nouvelle équipe, la Côte d’Ivoire également », a-t-il expliqué, assurant que son équipe se trouve sur une bonne dynamique en termes de combativité et d’efficacité : « On peut mieux faire dans le jeu, mais en compétition il faut toujours essayer de gagner. »

Le costume de favori, Djamel Belmadi le laisserait au contraire volontiers à son adversaire du jour. Au point de paraître agacé par les questions sur la montée en puissance de son équipe. « Je ne parle pas de match test, c’est un quart de finale. La Côte d’Ivoire est aussi un favori de la CAN. Ils ont de bons joueurs avec beaucoup d’expérience. Ils ont gagné une CAN en 2015, ils ont ce passé récent, l’expérience de la victoire, a martelé Djamel Belmadi, avant de hausser franchement le ton en réponse à un confrère algérien. Je répète, vous avez un souci avec le champ lexical de favori et d’outsider, mais conférence après conférence, on répète les mêmes questions. Faites preuve un peu plus d’imagination. »