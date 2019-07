C’est avec l’appétit de vivre des miraculés que la Tunisie se présente jeudi en quarts de finale de la CAN 2019. Opposés à Madagascar, les Aigles de Carthage ont eu besoin de la prolongation (1-1) et des tirs au but face au Ghana (4-5) pour arracher leur place. Aussi le discours tout en humilité d’Alain Giresse ne surprendra personne. « Madagascar a réussi à prendre la première place de son groupe au premier tour aux dépens du Nigeria, a déclaré le sélectionneur en conférence de presse. Nous aurons un match difficile contre cette équipe, qui ne s’appuie pas sur sa force physique, contrairement à la plupart des équipes du continent. Notre adversaire a des compétences particulières et joue avec beaucoup d’enthousiasme. »

Elément potentiellement capital, la récupération. Avec seulement deux jours complets de repos depuis l’éprouvant match face au Ghana, les coéquipiers de Youssef Msakni ne devront pas présumer de leurs forces, tout en gommant les défauts persistants, malgré le mieux entrevu par séquences contre les Black Stars. « On a beaucoup parlé entre nous pour améliorer nos performances. Le match contre Madagascar ne sera pas évident, à nous d’être bons pour gagner », a prévenu l’attaquant Taha Yassine Khenissi, buteur face au Ghana. Si la Tunisie a parfois vécu sous d’épais nuages, Madagascar continue d’évoluer sur un nuage. « On veut rendre les gens qui sont au pays heureux en allant le plus loin possible, rappelle le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis. La Tunisie joue différemment de nos adversaires précédents, nous donnerons tout pour leur faire face. »