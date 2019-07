Les Barea de Madagascar vont-t-ils continuer leur folle aventure dans cette CAN 2019 ? Quarts de finalistes pour leur première participation à la compétition, les Malgaches rêvent de créer une nouvelle surprise en éliminant la Tunisie ce jeudi soir, et « aller le plus loin possible », selon les termes de leur entraîneur français Nicolas Dupuis.

Comme lors des huitièmes de finale de la CAN 2019, des supporters malgaches iront en Egypte pour soutenir les Barea face aux Aigles de Carthage. Fier des performances de l’équipe malgache, le président Andry Rajoelina s’est, pour cette fois, engagé à affréter deux avions pour les supporters. Le sélectionneur de Madagascar, Nicolas Dupuis a annoncé lors de la conférence de presse d’avant-match face à la Tunisie, que le président Malgache a promis de ramener près de 1000 supporters supplémentaires pour soutenir le Madagascar contre les Aigles de Carthage.

Les supporters quitteront de ce fait la Grande île ce mercredi soir pour assister à ce match.

« Nous sommes en quarts de finale, prêts à gagner les matchs à venir et à impressionner nos adversaires », a déclaré le chef d’Etat malgache, selon les propos cités par Afrique Panorama. Il estime que le pays doit être « la vitrine de l’Afrique en termes de développement, mais aussi dans le domaine du sport ».

Rappelons que le président Malgache avait ramené 480 supporters à bord d’un Jumbo avant le match face à la RD Congo en huitième de finale. Andry Rajoelina avait également indiqué dans une déclaration accordée à la BBC que son pays remportera la CAN 2019.