Les 13 éléments de la faction du MFDC proches de Salif Sadio qui ont été arrêtés le Samedi 6 Juillet 2019 à Kagnobon ont été jugés en correctionnel ce Jeudi au tribunal d’instance de Bignona pour le délit de participation manifestation non autorisée sur la voie publique. Devant la barre, les accusés ont plaidé la relaxe puisqu’ils soutiennent ne pas avoir reçu un document interdisant leur manifestation. Mais le tribunal a estimé qu’ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamné à six mois de prison dont un mois ferme pour 4 d’entre eux considérés comme les instigateurs de la rencontre (Arona Diédhiou, Mamadou Lamine Coly, Mamadou Sonko et Abdou Karim Mané). Les neuf autres (Ibrahima Coly, Sidy Camara, Ibrahima Sambou, Bacary Mané, Mamadou Diatta, Diakaria Sonko, Babacar Tandiang, Malang Diémé et Mamadou Sonko) ont écopé d’une peine de six mois dont 15 jours fermes. Il faut dire que l’audience s’est déroulée sous une haute surveillance de la gendarmerie.

Selon certains observateurs, cette décision du tribunal sonne comme une mesure d’apaisement mais aussi de dissuasion comme pour dire que la proie a été coupée en deux car on aurait pu leur coller d’autres motifs plus graves et leur situation aurait été beaucoup plus compliquée.

L.BADIANE pour xibaaru.sn