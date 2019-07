‘Avenir du Parti Socialiste dépend de Nous.

Chers camarades,

Je m’adresse à vous, car vu la gravité de l’heure, il est important que toute bonne volonté, dans ce parti, réagisse. Et ceci, dans le but exclusif de rassembler, d’unir, de réunir, voir de réunifier cette famille socialiste.

Pour concrétiser cette réunification devant être un des premiers jalons vers le retour des forces progressistes au pouvoir, j’appelle à la tenue des « Assises de la diaspora socialiste » pour discuter de l’avenir du parti dans la discipline et la ferveur militante.

Khalifa Ababacar Sall , notre secrétaire politique est embastillé depuis deux ans. Il est de notre responsabilité de nous battre contre cet emprisonnement politique, afin qu’il recouvre la liberté. » Liberté pour Khalifa Sall » doit être plus que jamais le slogan, le leitmotiv de tout socialiste.

Souvenons nous de ces hommes, de ces femmes qui ont construit ce parti et cette nation.

Souvenons nous des pionnières et des vaillantes militantes qui ont bâti le parti avec force et conviction. Elles n’auraient jamais laissé le parti dans cette situation ambiguë et conflictuelle. Elles ont été des amazones, tout au long de leur vie.

Souvenons nous des innombrables tentatives de déstabilisation pendant l’alternance, à coups de milliards dont le parti a du faire face mais, est toujours resté debout. Cette sève nourricière militante n’a jamais tari et ne tarira jamais en notre sein, nous militants socialistes.

Certes les départs de feu Djibo Leyti Ka de l’URD, de Moustapha Niasse de l’AFP, de Mbaye Diouf, d’ Abdourahim Agne ont fragilisé la marche en avant du parti mais ne sauraient atteindre sa force de frappe, toujours intacte

Je demeure convaincu que la réunification est possible, conformément à l’appel de notre SG le président Ousmane Tanor Dieng.

Socialistes nous sommes, socialistes nous resterons…

Le parti socialiste a, aura toujours des personnalités. Aminata Mbengue Ndiaye, Aïssata Tall Sall, Aïssatou Sow Diawara, pour ne citer qu’ elles, n’ont eu de cesse d’être les chevilles ouvrières de ce parti. Il est évident donc que le salut du parti socialiste passera aussi par l’action de ces femmes.

À Paris où je réside actuellement, j’ai l’occasion de militer au sein de la coordination de France, avec des amazones dévouées et déterminées tels que Mme Awa Konaté, infatigable militante, toujours au front, des grandes Dames de Paris, Yaye Ami Diop, Mingué Ndiaye, dignes héritières de cette ardeur militante.

Face à l’adversité patente et latente de l’APR, elles portent avec dignité l’étendard du parti. Ici en France, malgré les déclarations d’intention, le crédo de Benno Bokk Yaakar « Gagner ensemble, gouverner ensemble » sonne creux. L’ostracisme dont est victime le parti socialiste ainsi que d’autres partis de la coalition dans la gestion est décrié depuis le début de l’alternance. Et cette tendance à affaiblir les alliés est encore de mise. L’heure est venue pour nous de prendre notre destin en mains et de se démarquer des petites sucettes que veulent bien nous octroyer le parti au pouvoir. Cette coalition n’a plus de raison d’être, surtout en France.

Le parti socialiste est le parti le plus structuré du Sénégal. Il est toujours aussi attractif qu’auparavant car étant un patrimoine national et loin d’être fossilisé. L’engouement de la jeunesse à intégrer ses insistances est manifeste.

Camarades,

Après plus de 40 ans de militantisme assidu au sein du parti, il est de mon devoir de m’exprimer, de partager mes aspirations et mes souhaits pour son devenir. J’appelle les militants et les responsables des instances de base du parti au Sénégal à œuvrer inlassablement pour la réunification réelle.

Amitiés socialistes.

Fait à Paris le 11 Juillet2019

Alioune Fall dit Benz

Secrétaire politique section Paris-Montreuil

feu » El hadj Ahmet Diene ».