Citation directe de Waly : Me Moussa Sarr assure la défense d’imam Kanté

C’est officiel. Imam Ahmadou Makhtar Kanté est officiellement saisi par Wally Seck d’une citation directe sur l’affaire du T-shirt polémique. Pour assurer sa défense, l’imam de la mosquée du Point E s’est attaché les services de Me Moussa Sarr et de Me Massokhna Kane. Ainsi, selon le premier nommé, joint par Seneweb, ‘’son client n’a fait que donner son point de vue en sa qualité d’imam, d’homme religieux sur une question qui agite l’actualité’’.

Aux yeux de Me Sarr, Imam Kanté n’est aucunement animé par une ‘’quelconque intention de diffamer qui que ce soit’’. « Il n’a fait que rappeler les principes et préceptes religieux sur une question sensible qui agite l’opinion publique nationale », fait remarquer la robe noire. Pour lui, son client n’a rien à se reprocher dans cette affaire l’opposant au fils de Thione Seck.