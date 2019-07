Ousmane Sonko dit être en possession de documents concernant des contrats sur le fer, le zircon et le phosphate découverts au Sénégal. Ce qui montre qu’il a les preuves de ses accusations.

À force de creuser, Senegalactu a fini par trouver comment Ousmane Sonko a fait pour être en possession de ces fameux documents.

En effet, c’est un ancien proche du Palais qui, sentant que ses affaires ne marchent plus parce que n’étant plus en de bons termes avec le régime en place, il a décidé de s’allier officieusement avec Sonko, ennemi numéro 1 du Président Macky Sall. Cet homme d’affaire très reconnu dans le milieu du pétrole a proposé d’aider le leader du Pasteef en lui fournissant des preuves irréfutables sur la dilapidation des ressources naturelles du pays pour fragiliser le régime actuel.

L’occasion faisant le larron, Sonko a aussitôt montré son accord. Cerise sur le gâteau, en plus de ces documents, ce grand patron a décidé de l’aider financièrement pour qu’il puisse mener ses activités sans aucune contrainte.

Les deux hommes se sont alors donné rendez-vous chez un grand responsable politique et ancien ministre sous le régime du Président Abdoulaye Wade. Les dossiers ont été remis à Ousmane Sonko mais l’argent n’est pas encore décaissé puisque le gars voulait le lui envoyer via une banque de la place mais Sonko a dit niet. Il ne veut pas de traces, ce qui veut dire qu’il veut du liquide. En attendant d’encaisser l’argent, Sonko se sert desdits documents pour faire trembler la prairie marron-beige.

Est-ce qu’un deal ? L’avenir nous édifiera…

Source SenegalActu