KISAL SENEGAL DE FRANCE : UN SOLDAT POUR VULGARISER LES CHOIX DE L’EXPLOITATION ET DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DU SENEGAL PAR LE PRESIDENT MACKY SALL

La découverte des hydrocarbures (pétrole et gaz) au Sénégal a suscité beaucoup d’espoir pour nos compatriotes. Hélas, voilà que certains de nos concitoyens véreux dont le patriotisme laisse à désirer sont, avec la bénédiction et les complicités de forces étrangères tapies dans l’ombre, cherchent à anéantir cet espoir commun aux sénégalais. Les germes de la malédiction du pétrole que nous ne souhaitons pas voir s’installer dans notre pays au détriment de notre nation et de notre peuple sont à combattre et à éradiquer fermement et définitivement.

Il est important de souligner que la découverte de cette richesse coïncide avec l’avènement d’un président qui est spécialiste des questions pétrolières et gazières (il est ingénieur géologue de formation). Cette compétence qui est une ressource humaine de haute qualité à la tête de l’Etat nous rassure et nous fortifie dans cette attente positive et stratégique que constitue l’exploitation des ressources naturelles sénégalaises.

Le Sénégal par la gestion prévisionnelle des ressources naturelles par le chef de l’Etat et son gouvernement fait l’objet de plusieurs satisfécits de la part d’institutions internationales compétentes en matière de gaz et de pétrole dont celui de l’ITIE pour une déclaration corrobore le postulat de la gestion transparente de cette ressource telle qu’elle est décidée au Sénégal pour le présent et pour l’avenir par le Président de la république

Que ceux et celles qui pensent se servir d’un reportage téléguidée et commanditée de la BBC pour déstabiliser le président de la république et le gouvernement du Sénégal sur ce sujet en se servant de son frère et en prenant des posture qui portent d’autres intérêts de plusieurs lobbies étrangers qui s’intéressent au pétrole et au gaz du Sénégal, sachent qu’ils se trompent d’opportunités et de timing concernant la capacité du président de le république à œuvrer au bénéfice du peuple sénégalais tout entier, pour que cette ressource stratégique soit annonciatrice des lendemains meilleurs pour notre nation.

S’ils pensent qu’avec ce reportage de la BBC, ils pourraient obtenir une revanche de leurs défaites cuisantes en février 2019 lors des élections présidentielles passées, ils se trompent. Car le peuple sénégalais a déjà tranche avec 58% en faveur du président de la république et cette page est dorénavant tournée. Le Sénégal, ses filles et ses fils dignes de lui ont leurs yeux tournés vers l’avenir que ces porteurs de pancartes dans la rue ne constituent pas en aucune façon.

Les sénégalais sont viscéralement contre les injustices, les duplicités, les postures mensongères et les stratégies alimentaires crypto personnelles, que veulent vendre ces soi-disant opposants qui le sont devenus parce qu’ils ne mangent plus à la sauce du plat de Macky Sall , ou parce qu’ils veulent y être invités et ils ne le sont pas encore. Et en cela l’histoire du Sénégal nous enseigne beaucoup.

Les sénégalais font confiance au président de la république pour son intégrité et son sens de l’intérêt général pour organiser en toute transparence la gestion des ressources naturelles dont regorge le Sénégal et ce ne sont pas les aboyeurs et squatteurs de la goutte d’or et du quartier du château rouge du 18éme arrondissement de Paris, qui pourront ternir cette image dont le Sénégal et son président jouissent à travers le monde . Ce ne sont pas non plus les propos haineux de politiciens encagoulés qui se cachent par traitrise sous le vocable de société civile en France et faisant un holdup de la pseudo-représentation de la diaspora sénégalaise, qui perturberont ces choix fondamentaux pour notre peuple que le président Macky Sall a mis en avant pour la préservation des intérêts des générations actuelles et futures à travers cette gestion transparente de l’exploitation de nos ressources naturelles.

La fédération KISAL de France est en phase avec le président de la république, le soutient pour la compréhension de ces actes et de ses décisions par le peuple sénégalais en mettant à disposition sur le territoire français et auprès des autres fédérations KISAL des autres pays du monde, les outils de communication dont ils ont besoin pour comprendre les enjeux actuels et à venir auxquels le Sénégal fait face et les choix fondamentaux du président de la république dans la gestion et dans l’exploitation de notre pétrole et de notre gaz.

En ce sens, la fédération de KISAL est un soldat de par son statut d’allié du président de la république pour vulgariser les opportunités que constituent pour le Sénégal le gaz le pétrole et les autres ressources naturelles sénégalaises.

HAMADY BAILA DIA

PRESIDENT DE LA FEDERATION DE KISAL SENEGAAL FRANCE