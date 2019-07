Regardez le Sondage qui donne le Sénégal vainqueur de la CAN 2019

Le programme des quarts de finale est désormais complet. Ce mercredi, le Sénégal affrontera le Bénin à 16 heures et le Nigeria sera opposé à l’Afrique du Sud à 19 heures. Jeudi, la Côte d’Ivoire affrontera donc l’Algérie à 16 heures, tandis que Madagascar retrouvera la Tunisie à partir de 19 heures. Et à quelques heures de ces affrontements des internautes ont choisi le favori de la CAN qui est le Sénégal…

Le Sénégal culmine à 33% devant l’Algérie qui l’a battu en match de poule suivie du surprenant « Madagascar, de la côte d’Ivoire et du Nigertia qui ferme la marche.

Maintenant les lions amputés de Ismaëla Sarr, Krépin Diatta et Alfred Ndiaye seront-ils à la hauteur. Ces derniers ne se sont pas entrainés hier et avant-hier et dans la tanière ça craint beaucoup pour leur forfait mercredi lors du face à face avec le Bénin en quart de finale de la CAN…