Macky Sall va reprendre l’avion aujourd’hui pour prendre part à un autre sommet à Abidjan. Mais avant cela, il va procéder à des nominations et défenestrations de DG et PCA lors du conseil des ministres hebdomadaire qui se tiendra à la salle Bruno Diatta de la présidence. Beaucoup d’entreprises qui devraient changer de directeurs depuis plus de six ans vont être revisitées par les mesures individuelles.