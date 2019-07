Kolda : une boulangerie à caractère social ouvre ses portes

ELHADJI MAEL COLY

Aprés paiement intégrale de toutes les charges, les bénéfices de la boulangerie les délices du Fouladou, sont versés aux populations locales . Une volontés exprimée et concrétisée par son promoteur. Abdourahmane Baldé veut faire dans le social par des oeuvres de bienfaisance. Ainsi, des financements sont octroyés a des groupements ou autres associations de femmes et de jeunes. Il est aussi à signaler sue les bénéfices de cette boulangerie participe a appuyer en matériel d’autres structures comme les écoles et autres. L’objectif est de soutenir et accompagner la population par cet appui qui permet quelque part l’autonomisation des femmes et l’amélioration de la vie scolaire dans certains etablissements dotés d’ordinateurs et autres frais de connections. Le CEM Kolda I premier bénéficiaire constitue un exemple concret. La la mutuelle des femmes du quartier Bantaguel dans la commune de kolda,et certains salons de coiffures ont bénéficié de subventions, tout comme l’achat de fournitures scolaires. Ces financements et subventions sont estimés à cinq millions de nos francs. Dans cette boulangerie, on note une quarantaine d’emplois crées dont 25 permanents. Etant conscient que l’Etat seul ne peut pas tout faire, Abdourahmane Baldé DG du cabinet AB Partenaire, vient investir au bercail au profit de tous. Cette nouvelle bâtisse située au centre ville de kolda a plusieurs domaines dont la fabrique du pain, la pâtisserie, le fast food et un restaurant. Aprés seulement six mois d’exercice dans la vente de ses produits, la boulangerie « les délices du Fouladou » actionne au profit des populations. Un acte que la direction veut rééditer chaque trois ou six mois.