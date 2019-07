En un seul jour et séance tenante, Sanoussy Diakité et ses militants ont collecté 500 signatures dans le cadre du parrainage aux élections locales. Un travail record là où le minimum pour Kolda est fixé à 348 contre 523 au maximum. Et déjà, le DG de l’ONFP affiche ses ambitions de briguer le poste de maire de la capitale du Fouladou. « Moi Sanoussy Diakité, je suis prêt à affronter et à conquérir la mairie de Kolda » a lancé Sanoussy Diakité depuis son quartier général à Saré Moussa dans la commune. Ce responsable politique de l’APR à Kolda est à la tête du collectif des comités de base du parti. Une structure forte de plusieurs militantes et militants acquis à la cause du DG de l’ONFP qui a consenti moult actions à l’endroit des populations surtout l’autonomisation des femmes par la formation et l’octroi de financements. Venus échanger avec leur mentor sur les arrêtés du ministère de l’intérieur face aux élections locales, les militants ont montré leur engagement et leur détermination à réussir cette mission qui jadis difficile, mais pas impossible. Pour Sanoussy Diakité, la question relative à la caution est ici réglée par l’engouement et la forte mobilisation constatés de ses militants.

ELHADJI LAEL COLY