Echo de la CAN…Le président de la RDC accuse…

Eliminée par Madagascar en huitième de finale de la CAN 2019 ce lundi, la RD Congo ne digère toujours pas cette défaite intervenue à l’issue des séances de tirs au but. Et d’après plusieurs congolais, l’arbitrage en est pour quelque chose dans l’élimination des Léopards. Même au sommet de l’Etat, on estime qu’Ibenge et les siens n’ont pas été ratés par l’arbitre de la rencontre.

« Vous remuez le couteau dans la plaie là », a lâché le président congolais, Félix Tshisekedi, interrogé sur le match en marge du sommet de l’Union Africaine. « La RDC a très bien joué mais nous avons été victime de l’arbitrage. L’arbitre nous a refusé deux pénalty en bonne et due forme et ça c’est inacceptable », a ajouté le N°1 congolais au micro de Rfi et France 24.