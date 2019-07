Revue de presse…le quart de finale Sénégal-Bénin à la UNE

Le match de quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) devant opposer ce mercredi le Sénégal au Bénin est au cœur de la livraison de la presse quotidienne qui rappelle que les Lions ont souvent manqué de réussite à ce stade de la compétition.

En huit participations à ce stade de la CAN, les Lions n’ont réussi à passer que trois fois (1990, 2002 et 2006) pour 5 éliminations (1992-1994-2000-2004-2006).

’’Les Ecureuils s au menu des Lions’’, titre le quotidien L’As pour parler de cette rencontre au cours de laquelle ’’le Lion rouge doit rugir’’, estime La Tribune. Vox Populi parle de ‘’+sauce Ecureuils+ pimentée au menu des Lions’’.

Le sélectionneur Aliou Cissé et ses joueurs ‘’font face à l’histoire’’, dit Libération qui écrit : ’’Les Sénégalais ont trop bu de leurs déceptions campagne après campagne. Ils en ont bu jusqu’à la lie. Une élimination du Sénégal, devant les camarades de Mickaël Poté, sans remettre en cause les potentialités des Ecureuils serait impardonnable. Le Sénégal veut aller loin. Plus loin et très haut dans cette compétition’’.

Sud Quotidien ouvre sur ce match des quarts de finale et titre : ‘’Lions à l’affût des Ecureuils !!’’.

’’Des +Lions+ et des +Ecureuils+ ne boxent pas dans la même catégorie. Mais cette règle n’est valable que dans la savane ou la forêt. Les Béninois l’ont démontré en sortant les Lions de l’Atlas (Maroc) en huitièmes de finale de la 32e édition de la CAN après avoir bousculé les Lions indomptables du Cameroun en phase de poules (0-0)’’, écrit Sud.

Le journal ajoute : ’’Ce mercredi 10 juillet, les euphoriques poulains de Michel Dussuyer vont tenter de récidiver face aux Lions du Sénégal qui visent le sacre continental après 14 tentatives infructueuses’’.

Il faut ’’éviter l’accident de +Car+’’, selon le quotidien Kritik, rappelant que ‘’dépasser l’étape des quarts de finale a toujours été une équation pour le Sénégal (….). Depuis 2006 en Egypte (…), le Sénégal n’a pas dépassé cette étape fastidieuse des quarts de finale’’.

’’Pour mettre fin à une disette vielle de 13 ans, les Lions cherchent de la viande d’Ecureuil’’, dit Source A qui se fait l’écho d’un tweet du président béninois Patrice Talon demandant à son équipe de ‘’bouffer’’ un troisième Lion après ceux du Cameroun et du Maroc.

Le Soleil invite les Lions à ‘’retrouver les demi-finales, 13 ans après’’. Il faut ‘’tuer le quart noir’’, selon Le Quotidien qui rappelle que le Sénégal a perdu 5 matchs de quart de finale sur 7.

’’Vaincre le signe indien !’’, s’exclame le quotidien Enquête qui rappelle que ‘’le Sénégal tient une brillante génération de joueurs qui doivent passer le cap des quarts de finale’’.