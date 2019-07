En pleine polémique sur l’homosexualité, l’ONG Jamra soutient Wally Seck dans l’indignation générale, mais d’autres ONG comme Enda Santé, Ondh, Raddho démasquées dans leur soutien à la promotion de l’homosexualité. Mais xibaaru va rafraîchir la mémoire de Jamra et des sénégalais sur les agissements de Wally Balago Seck…

Si ce n’est un homo alors c’est un admirateur né des « goorjiguènes ». Et xibaaru a tiré la sonnette d’alarme depuis plus de 5 ans. Tout d’abord, il s’amuse a mettre la main dans la bouche d’un homo ensuite il s’achète un sac de femme, puis s’habille serré comme un homo et maintenant il porte un t-shirt à la faveur de la Gay pride. Regardez ces photos et dites-nous si Wally Seck n’est pas un homo ou un admirateur des homos…