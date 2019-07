Par Ibrahima NGOM Damel*

Le chanteur Thione Seck vient encore de faire parler de lui-même. Il vient de s’illustrer aussi tristement en sortant de sa bouche empuantie des énormités qui le rapetissent, davantage. En voulant répondre à ceux qui disent que son fils Waly Seck est un «Goordjiguène» (un homosexuel), le vieux leader du Ram Dan n’a trouvé de mieux à dire que de sortir des insanités, du genre : «Que ses accusateurs laissent leurs filles avec Wally à Saly». Indigne ! La soixantaine longtemps révolue (il doit avoir dans les 66 ans), Thione Seck se permet d’aller fouiner dans les bas-fonds de la vilenie pour soutenir une telle thèse.Il maîtrise mal les commodités de la conversation, un trait marquant des grandes familles de griots et autres Gawlos du Sénégal et de l’Afrique. Thione , toujours dans l’empire de la colère, a l’habitude de tout chambouler! Au lieu de sermonner son fiston qui s’incruste sous les feux de la rampe par un habillement indélicat, incommode et aux antipodes de nos valeurs sociales et religieuses, il cherche toujours à l’innocenter, à lui laver à grande eau. De qui se moque-t-il ? Nous, nous ne cherchons pas à savoir la virilité ou la frigidité de Waly mais, avons le droit et le devoir de s’interroger sur les actes contre-natures qu’il pose. Dieu sait qu’il n’en est pas à son coup d’essai. Enivré par sa popularité surfaite et se croyant au faîte de sa gloriole, pardon, gloire…musicale, celui qui se targue d’être le nouveau chouchou de la jeunesse se croit sortir de la cuisse de Jupiter au point de vouloir narguer le peuple. Il se montre en contre-modèle et veut, sur ces entrefaites, en attirer son monde…jeune. Les propos de Thione sont, somme toute, irresponsables, irrespectueux, inélégants, injurieux, intempérants. Mais, bon, pour ceux qui ont pour dieu que l’argent…Visez mon regard !

*Journaliste