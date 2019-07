Saér Tambédou du Front de l’opposition sauvagement agressé

Le jeune leader politique et, non moins, membre du Comité Directeur du Parti Démocratique Sénégalais(PDS), Saér Tambédou, a été victime d’une agression sauvage, atroce. Le Président du Mouvement des Jeunes Marchands Ambulants Débrouillards a été attaqué, jusque dans son lieu de travail sis à l’Avenue Ponty de Dakar, par une jeune dame. Il s’en est sorti avec une lèvre complètement lacérée et a perdu deux dents. Mis au parfum de l’affaire, le Commissaire du Plateau, Khady Fall, a actionné ses éléments qui ont fini par alpaguer la mise en cause qui avait pris la clé des champs. Interpellée, elle avait tenté de nier les faits mais son argumentaire n’a pas convaincu les limiers qui l’ont déférée au Parquet.

Saér Tambédou, la victime, ne demande ni plus ni mois que justice soit faite et que les commanditaires de cette agression soient clairement identifiées. Pour ce faire, il lance un appel au ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

Rappelons que le jeune Tambédou s’est toujours illustré par son hostilité au régime en place. Coordonnateur du défunt mouvement « Macky Bayil Karim », il est actuellement membre fondateur du Front de Résistance Nationale (FRN) qui regroupe bien de partis de l’opposition, mouvements citoyens et responsables de la Société Civile. Ses liaisons avec Me Abdoulaye Wade et son fils, Karim Wade, sont un secret de polichinelle. Paie-t-il pour son militantisme, sa proximité avec les Wade et/ou sa témérité ? Nous préférons, pour l’instant, laisser notre langue au chat…

Ibrahima Ngom