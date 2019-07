Revue de presse…Plusieurs sujets à la UNE ce mardi

Divers sujets se rapportant à l’homosexualité, à la gouvernance, au front social, au sport, etc., sont au menu de la presse du mardi.

Enquête signale que l’ONG Oxfam est ‘’seule contre tous’’ dans la promotion des droits des homosexuels au Sénégal. ‘’Dans sa volonté d’imposer au Sénégal sa politique en faveur des homosexuels, Oxfam risque d’être seule. Plusieurs organisations contactées prennent le contre-pied de l’organisation britannique’’, selon le journal.

Un employé a récemment accusé Oxfam de l’avoir licencié pour s’être opposé à une politique de promotion des droits des LGBT par l’ONG. Cette dernière a balayé cette accusation, soulignant que la procédure de licenciement a été engagée contre cet employé à cause de son activisme dans le débat sur les contrats pétro-gaziers au Sénégal. Toutefois, l’ONG a tenu a rappelé en substance que sa charte prône le respect des droits des minorités dont les LGBT.

’’La promotion de l’homosexualité au Sénégal par l’ONG Oxfam soulève l’indignation générale au niveau de l’opinion’’, relève La Tribune, soulignant qu’’ONG, sociétés civiles et autorités suivent cette affaire née de la décision de l’ONG britannique de braver le cahier de charges qui fonde son implantation au Sénégal’’.

Par un jeu de mots, L’Observateur parle de ’’gayrilla contre Oxfam’’ et note ‘’une levée de boucliers des religieux contre la promotion de l’homosexualité au Sénégal’’.

Le quotidien Source A signale qu’après ‘’avoir trouvé une situation surréaliste à la Senelec, le nouveau directeur général réclame deux audits’’.

Selon la publication, ‘’(…) la dette de plus de 6 mois due aux GIE prestataires, la pléthore d’embauche, les trente millions de francs CFA de prêt alloués au top management dont 10 sous forme de don aux 11 membres du comité de direction ont fini par convaincre l’actuel DG qu’il faille voir en profondeur beaucoup d’actes posés avant son arrivée à la tête de la boîte’’.

Sur le plan social, Vox Populi note qu’après la hausse des prix du carburant, du ciment, des taxes portuaires, ‘’la coalition des centrales syndicales (est) sur le pied de guerre’’. ‘’Elle dénonce +des décisions antisociales dictées par la Banque mondiale et le FMI+ et invite le gouvernement à +ouvrir des concertations sérieuses avec les partenaires sociaux+’’.

L’As signale ‘’une grogne’’ chez les pompiers au sujet de l’avancement et de l’âge de la retraite. ‘’Des bruits de bottes couvent chez les Sapeurs-pompiers qui quittent en masse ce corps pour avoir de meilleurs traitements salariaux et d’avancement comme ceux des Douanes et de la Gendarmerie. Le nouveau texte fixant la limite d’âge des personnels militaires des Armées, de la Gendarmerie nationale et de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers est passé par là’’, selon le journal.

Sud Quotidien s’intéresse aux résultats provisoires du baccalauréat général et parle d’un ‘’premier tour mitigé’’.

Le Témoin revient sur l’arrestation de 13 membres du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) et affiche à sa Une : ‘’L’Etat montre enfin les muscles’’. ‘’Après la manifestation interdite et dispersée à Diouloulou, les gendarmes ont arrêté ce week-end 13 membre du MFDC’’, écrit le journal, estimant que ‘’l’autorité de l’Etat est donc en train d’être restaurée dans la partie Sud du pays’’.

En sports, Le Soleil ouvre sur ce match de quart de finale de CAN ‘’à haut risque’’ entre le Sénégal et le Bénin, mercredi. ‘’Le stade des quarts de finale de la CAN et le Sénégal, c’est une histoire de +je t’aime, moi non plus+. En huit participations à ce stade de la compétition, les Lions n’ont réussi à passer que trois fois (1990, 2002 et 2006) pour 5 éliminations (1992-1994-2000-2004-2006)’’, rappelle aussi le journal.

Au sujet de cette rencontre, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé déclare dans Le Quotidien : ‘’(…) nous sommes assez armés à ce niveau-là, vu l’expérience qu’on a connue ces 4 dernières années’’.