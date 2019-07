Polémique sur le t-shirt de Waly : Thione lave son fils

Le lead-vocal du Raam-Daan prend fait et cause pour son fils accusé, après avoir porté un tee-shirt aux couleurs du drapeau des Lgbt, d’être un relais des homosexuels au Sénégal. Thione Seck justifie le geste de Wally et le lave à grande eau. « Je ne vous apprends pas que Wally a son épouse et ses enfants. Ça veut tout dire », déclare-t-il dans un entretien accordé à L’Observateur, écartant tout soupçon contre son fils.

Et de marteler : « C’est un tee-shirt qu’il a acheté en Angleterre. Comme il devait revenir au Sénégal pour animer un concert, le jour du match Ouganda-Sénégal, il n’avait pas le temps d’acheter des maillots pour son groupe. S’il l’a choisi c’est parce qu’il y avait les couleurs du drapeau du Sénégal. Maintenant, si les gens veulent donner à cette histoire une autre tournure, c’est leur problème ».