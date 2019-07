Neymar absent…Le PSG en colère décide de…

Via un communiqué publié ce lundi, le Paris Saint-Germain déplore l’absence de Neymar lors de la reprise de l’entraînement. « Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent », peut-on notamment lire sur le site officiel des champions de France.

Le feuilleton Neymar a pris une nouvelle tournure ce lundi. Absent lors de la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain, l’attaquant international brésilien a reçu un carton jaune de la part de sa direction. Via un communiqué publié dans la soirée, le club de la Capitale pointe du doigt l’attitude du natif de Mogi das Cruzes. Lié jusqu’en juin 2022 avec les champions de France, l’ex-sociétaire de Santos a émis le souhait de retourner au Barça (qui pourrait faire coup double avec Antoine Griezmann), mais les dirigeants parisiens n’ont pas l’intention de le brader. Aujourd’hui, il n’est pas question de le lâcher pour moins de 300 M€ (ou 150 M€ + deux joueurs), et ce n’est pas une telle attitude qui risque de faciliter les discussions.

NEYMAR ABSENT, PARIS « PRENDRA LES MESURES APPROPRIÉES QUI EN DÉCOULENT »

« Ce lundi 8 juillet, Neymar da Silva Santos Junior était convoqué pour la reprise des activités du groupe professionnel du Paris Saint-Germain, peut-on lire sur le site officiel de l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi. Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club. Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent. » Pour ceux qui avaient encore un doute, la procédure de divorce apparaît bel et bien lancée entre Paris et Neymar…