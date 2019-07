Communiqué APPEL

Grâce à une médiation que nous APPEL, avons entamé en début d’après-midi jusqu’à maintenant Bounama est libre. Le Ministre Moustapha Diop a finalement retiré sa plainte et abandonné toutes les charges.

Bounama Faty va être récupéré par son épouse à la SR.

Je dois également dire que le Commandant Mbengue patron de la SR a été très coopératif et s’est montré bienveillant sur le dossier. Nous n’avons cessé de coordonner, d’échanger pour le dénouement de l’affaire.

J’en profite pour appeler tous les membres de APPEL à plus de vigilance sur ce qui est publié sur nos supports et qu’on évite de prêter le flanc. Je rappelle encore une fois de plus l’éditeur est toujours pénalement responsable du contenu qui est publié sur son support. A cet effet, il est important qu’on reste cheviller aux valeurs et principes qui fondent le métier de journalisme.

Merci à tous pour votre soutien, une famille elle sert à ça. Unis, nous sommes plus fort