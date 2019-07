La banlieue en ébullition à quatre jours du choc entre Lac 2 de Guediawaye et Boy Niang de Pikine au point de reléguer la Can 2019 au second plan : Les jeunes ne parlent que de ce combat qui, une fois de plus, oppose Guediawaye et Pikine avec la passion qui entoure la rivalité entre ces écuries. L’open press de Boy Niang hier à Pikine a donné le ton du combat de samedi prochain.