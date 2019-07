Pour mieux gérer le quotidien des citoyens parfois très éloignés du centre de décision, selon les lieux géographiques où ils se trouvent, l’Etat a toujours délégué certains de ses pouvoirs aux collectivités territoriales.

Mais force est de reconnaitre que depuis nos indépendances, la problématique de la satisfaction de la demande sociale et du développement local reste toujours une équation irrésolue.

D’une réforme à une autre, de la loi 66-64 à la loi 2013-10 en passant par celles de 1972-1990-1996…la faible participation des populations, l’insuffisance des revenus, l’iniquité et l’incohérence territoriales ;l’inefficacité des interventions locales par rapport aux objectifs nationaux etc. Demeurent et persistent.

A cause :

– des exécutifs « fantômes »qui passent toute la durée de leur mandat à Dakar, « suffisants » car outrepassant souvent leurs prérogatives et « politiciens carriéristes » ne se souciant pas des priorités locales ;

– des conseils municipaux et départementaux ignorant leurs responsabilités délibératives ;

– des populations écartées dans la gestion de leurs propres affaires ;

– une Administration territoriale trop faible dans sa mission d’accompagnateur et de contrôleur du processus du développement local

Face à ces contraintes entre autres, de nouvelles réformes s’imposent car le Sénégal est trop en retard en matière de décentralisation là où beaucoup de pays du tiers monde ont franchi des pas de géant.

Ainsi, nous estimons qu’il est opportun de :

-surseoir le projet de la fonction publique locale étant donné qu’une bonne fonction publique nécessite des services techniques déconcentrés et décentralisés forts, outillés et efficaces ;

-réétudier judicieusement l’esprit et le contenu de la loi sur la libre administration des collectivités territoriales et du contrôle des actes leur émanant.

-avec la création des pôles territoires et zones économiques, il faut mettre en place un grand ministère de l’aménagement du territoire et des collectivités territoriales administrativement couvert et objectivement délimité, assisté par des ministres de territoire sous sa tutelle. Ceux-ci auront des cahiers de charges socioéconomiques bien remplis avec une gestion axée sur les résultats. Ils travailleront en harmonie avec les gouverneurs de régions, préfets et sous préfets afin de contraindre aux maires de veiller strictement au Plan de développement communal et de promouvoir l’inter-territorialité du développement pour plus de cohérence et d’efficience dans les actions locales.

MOUSTAPHA SARR ,BAMBILOR, développeur local.