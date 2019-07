Echo de la CAN 2019…Wahbi Khazri: «La qualification face au Ghana est méritée»

L’équipe de Tunisie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2019 au détriment de cette du Ghana, ce 8 juillet à Ismaïlia. Un résultat mérité selon l’attaquant tunisien, Wahbi Khazri, qui a loué l’état d’esprit des « Aigles de Carthage », après la rencontre.

« On a montré que la Tunisie était une grande nation du football africain. C’est vrai qu’on n’a pas été performants lors des matches de la phase de groupes. On a été beaucoup critiqués, à juste titre. Même si c’était un peu trop à mon avis.

On a montré que lors des matches d’hommes (sic), on savait répondre présents. Ce soir, face à une belle équipe du Ghana, qui dispose de top-joueurs, on a fait un gros match. Je pense que la qualification est méritée.

Face aux Maliens, on avait déjà fait un bon match, dans l’ensemble. Ce soir, par rapport au niveau de l’état d’esprit, on peut classer cette rencontre parmi les matches référence, oui. Mais on est quand même capables de faire beaucoup mieux. J’espère qu’on va monter en puissance lors de notre quart de finale face à Madagascar. »