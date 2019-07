Cryothérapie et la récupération des sportifs de haut niveau 

Les bienfaits du cryosauna

La cryothérapie consiste à exposer la surface d’une partie du corps à de très basses températures (entre -110 ºC et -196 ºC) pour une durée de 2 à 4 minutes. Cela est possible grâce à l’utilisation de l’azote liquide évaporé, dans un environnement sous contrôle médical. Des conditions de froid extrêmes sont utilisées pour induire une réaction corporelle à trois niveaux : circulatoire, musculaire et neuroendocrinien.

La cryothérapie corps entier se base sur des processus neuroréflexes induits par l’effet intense et bref du froid extrême sur la surface du corps. Ses bienfaits sont multiples: Un soulagement de la douleur, réduction de l’inflammation, effet sur le système musculosquelettique, une amélioration fonctionnelle des articulations, une régulation de l’activité du système nerveux central et la sensation de bien-être.

Les effets analgésiques, anti-inflammatoires et vasoconstricteurs sont utiles dans le traitement de maladies telles que arthrose, douleur chronique, spondylarthrite ankylosante, sclérose en plaques, tendinopathies, fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis, dermatite atopique, Insomnie ou même avec les personnes avec du stress, anxiété ou dépression.

Bienfaits de la cryothérapie chez les sportifs

Les bains de glaces restent une des méthodes les plus communes de l’application du froid dans le sport. La plupart des équipes de NBA, de baseball et de football américain utilisent la cryothérapie régulièrement.

Cela permets aux sportifs d’augmenter leur performances, en augmentant la circulation sanguine et la libération de substances chimiques, l’athlète verra un changement dans sa puissance, sa vitesse et la résistance à la fatigue. La cryothérapie agit sur la récupération après de grands efforts est nécessaire dans les périodes de forte demande physique, présaison, compétition, etc. Certains sportifs peuvent de blesser, la froid diminue le temps de rétablissement du processus inflammatoires causés par des coups, des traumatismes ou des surmenages. Le froid est bien connue pour la libération d’endorphines et de sérotonine, en plus d’autres substances naturelles qui génèrent un sentiment de bien-être et aident à lutter contre le stress.

Cryothérapie de corps entier ou bains de glaces?

La cryothérapie corps entier présente beaucoup plus d’avantages au niveau sportif : elle a prouvé être plus efficace, agréable, et avec moins d’effets indésirables.

Bains de glaces: De l’eau très froide (7ºC à 15ºC) sans aucun contrôle de température, pour une application de 15 à 20 minutes, mais cela n’améliore pas la circulation ni l’augmentation de l’oxygène dans le sang. Le système immunitaire et la libération d’endorphines ne subissent aucun changement, et le risque d’hypothermie est élevé. L’athlète devra reposer entre 12 et 24 heures avant de reprendre une activité physique, la régénération musculaire n’est pas active, ce qui ne préviendra pas les douleurs musculaires. Il existe des effets indésirables.

Cryothérapie de corps entier (CCE): dans ce cas là, il s’agit de l’air extrêmement froid (-140ºC a -196ºC), le délai d’exposition préconisé et admis est de 2 à 3 minutes. Cette exposition de 2 minutes entraîne des changements physiologiques et perceptifs, potentiellement bénéfiques. Ce processus implique une diminution de la température de la peau en dessous de + 5 ° C, sans affecter cette circonstance au niveau de la température interne du corps (cerveau et organes internes). La cryothérapie augmente la circulation, l’hémoglobine et l’oxygène dans le sang. Il n’existe pas de risque d’hypothermie. Grâce à la libération d’endorphine et le sportif peut reprendre immédiatement un exercice physique. La régénération musculaire préviendra les douleurs et les raideurs articulaires postérieurs.

Cabines de Cryothérapie

Le cryosauna capable de focaliser le froid à différentes hauteurs, ainsi donc l’opérateur peut faire sortir le froid par la partie supérieure, moyenne ou inférieure. Par exemple, un cycliste peut opter pour une concentration inférieure, tandis qu’un teniste optera pour une répartition homogène correspondant aux trois niveaux de hauteur.

Comment se déroule la séance?

Avant la séance: le sportif doit se présenter avec une peau sèche, sans objets métalliques et plaies récentes. Sans avoir pris de bain ou de douche précédemment. Le sportif sera en sous-vêtement ou maillot de bain et avec une brassière pour les femmes. Les extrémités et les muqueuses seront protégées pour prévenir le risque de brûlures par le froid.

Pendant la séance: pour éviter les changements brutaux de température, le sportif passera d’abord par des chambres froide de -10°C et -60°. Le patient est filmé, tout au long de la séance, dans chaque pièce, permettant une surveillance continue. Le thérapeute prendra des informations régulières sur les sensations ressenties. Durant la séance le sportif devra se déplacer en permanence avec des mouvements réguliers, lents et une respiration profonde.

Après la séance: le sportif se couvre et est placé allongé, pendant 30 minutes. Ensuite le sportif peut reprendre les activités sportives.

Comme vous avez pu le constater, la cryothérapie est un pilier important pour les sportifs, de plus, de nombreux articles prouvent l’efficacité de la cryothérapie. Même si selon la littérature récente, les changements physiologiques dépendent du nombre de sessions de CCE.