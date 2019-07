L’APR traitre Moustapha Diakhaté de… « Diakhassé »

DITES MOUSTAPHA « DIAKHASSÉ », EST CE BIEN VOUS ?

Les propos de Moustapha Diakhaté à l’encontre du Président Macky Sall sont d’une virulence et d’une malveillance à la fois consternantes et insupportables. Il aurait été vraiment plus juste de leur opposer un simple mépris, mais il s’agit là d’attaques proférées par un responsable du parti présidentiel qui a eu à occuper d’importantes responsabilités dans ce pays et portées sur un homme honnête, sincère, véridique, loyal et de surcroît Chef d’Etat.

Force est de constater que depuis son éviction au poste de Chef de Cabinet du Président de la République, Moustapha Diakhaté se distingue par des déclarations incendiaires, inopportunes et déplacées à l’endroit d’un homme qui a beaucoup fait pour ce dernier en lui confiant de hautes responsabilités parmi les quinze millions de sénégalais. Et voila comment Moustapha Diakhaté remercie celui qui a fait de lui ce qu’il est devenu aujourd’hui.

En principe si ce n’était pas cette générosité légendaire du Président Macky Sall ce monsieur ne devait en fait point bénéficier d’une toute petite parcelle de pouvoir pour n’avoir jamais mouillé le maillot du parti. Sans base affective ce monsieur donneur de leçon n’en est pas à son premier coup d’essai. Après son adhésion à l’APR , il a été un parmi les premiers à trahir le Président Macky Sall en le traitant de mou sans charisme ni vision mais aussi en qualifiant son parti de fan’s club. Voila la raison pour laquelle vous n’entendrez jamais ce monsieur se glorifier d’avoir eu un parcours exemplaire au sein du parti présidentiel. C’est vraiment méconnaitre le Président Macky Sall et faire preuve de prétentions démesurées que de penser pouvoir bénéficier d’un décret présidentiel en faisant chanter celui qui incarne la légitimité populaire par des déclarations inappropriées. C’est à croire malheureusement que vous n’avez pas tiré assez d’expérience de votre parcours politique pour comprendre qu’il arrive des moments où un Chef d’Etat pour des motifs que lui seul maitrise, veuille se séparer d’un collaborateur s’il le juge nécessaire .

Moustapha Diakhaté, permettez moi de douter de votre bonne foi parce que vous avez comme nous tous entendu le Président Macky sall expliquer récemment qu’il a opté de signer le contrat d’approbation à Franck Timis pour ne pas déclencher des contentieux parce que le contrat de recherche et de partage de production avait été signé déjà au nom de la République du Senegal le 17 Janvier 2012 par Wade, Karim et Souleymane Ndéné Ndiaye. De plus, vous aviez même rétorqué à Thierno Alassane Sall que s’il ne tenait qu’à vous, on pourrait même attribuer à Total l’exploration de nos ressources gazières et pétrolières à titre gratuit. Qui sait à quel Moustapha Diakhaté faut il se fier ?

C’est vraiment déloyal pour une personne ayant eu à bénéficier de la confiance du Président Macky sall de choisir le moment où le Dialogue National est lancé, où le Président Macky Sall attend de tous les responsables du parti des propositions et solutions pour la structuration et la consolidation de L’APR d’être la caisse de résonance de ceux qui tentent vaille que vaille de déstabiliser sa gouvernance par n’importe quel moyen.

Enfin, de par ces critiques malheureuses, inélégantes et inappropriées, Moustapha Diakhaté vient de faire un affront et un manque de respect vis à vis du parti comme de la majorité présidentielle mais aussi de prouver à la face du monde, sa malhonnêteté intellectuelle.

Mame Ousmane Diop

Responsable APR