Écho de la CAN : MALI- CÔTE D’IVOIRE, voici les compositions

C’est l’un des plus excitants huitièmes de finale de la CAN 2019 ! Les Aigles du Mali affrontent les Eléphants ivoiriens au stade de Suez.

A la peine lors de la phase de groupes et battu par le Maroc lors de leur deuxième match, la Côte d’Ivoire n’a pas montré beaucoup de choses pour rassurer ses supporters. Certains joueurs comme Nicolas Pépé sont attendus sur ce deuxième tour afin de porter les Eléphants le plus loin possible. En face, le Mali a parfois impressionné, attention aux coéquipiers de Moussa Marega. Le Mali a bien commencé la CAN avec une victoire contre la Mauritanie (4-1) puis fait un match nul contre la Tunisie (1-1). Pour finir, les Aigles l’ont emporté face à l’Angola (1-0). Ce sera un vrai test ce soir face à la Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire se présente sans Serge Aurier, récemment revenu de blessure, et Seri, décevant dans ce début de CAN 2019. Les deux joueurs sont tous deux remplaçants. A l’inverse, Nicolas Pépé effectue son retour dans le XI titulaire !

Les onze de départ des deux équipes

La compo des Eléphants !

Gbohouo; Bagayoko, Ismael Traoré, Kanon, Coulibaly; Dié, Gbamin, Kessié; Pépé, Kodjia, Zaha

La compo des Aigles du Mali !

Diarra; Traoré, Wague, Fofana, Koné; Samassekou, Haidara, Coulibaly; Diaby, Marega, Djenepo