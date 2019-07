Direction de l’Agriculture : la tête d’Oumar Sané réclamée

Des acteurs du monde rural viennent de monter au créneau pour descendre en flammes le Directeur de l’Agriculture, Oumar Sané. Ce dernier est accusé de vouloir saboter la politique agricole du Président de la République son Excellence Macky Sall : «Le Directeur de l’Agriculture Oumar Sané continue d’exercer un réel sabotage au sein de la structure qu’il dirige ce, depuis des années. L’hivernage installe, déjà, ses quartiers dans beaucoup de localités du Sénégal et il peine à distribuer, comme il se doit, les semences et autres intrants agricoles. Il reste inaccessible et constitue un mu de fer autour de lui. Tous les agriculteurs sont, aujourd’hui, dans le désarroi », s’est expliqué Serigne Khassim Mbacké. Le jeune mara Mbacké-Mbacké, de poursuivre : «Ceux qui ont reçu des semences, n’ont eu que des miettes par rapport aux années précédentes. Le Directeur Sané se moque éperdument de nous. On ne peut pas comprendre que le Président Macky injecte des milliards de F CFA chaque année dans ce secteur alors que les résultats restent toujours à désirer. Les véritables problèmes de l’Agriculture sénégalaise, c’est ce Monsieur Oumar Sané. Il est allé jusqu’à se liguer avec des lobbies… maraboutiques. En pleine campagne électorale pour la Présidentielle du 24 Février2019, on l’avait trouvé dans la résidence d’un haut dignitaire mouride à Touba être en train de soutenir en espèces sonnantes et trébuchantes des pro-Idrissa Seck. Il est un adepte du double langage qui travaille contre la volonté du Chef de l’Etat.»