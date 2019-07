Diourbel : le Lycée d’excellence fait 100% au baccalauréat

Le Lycée d’Excellence de Diourbel tient son rang. Et pour cause, les candidats au bac se sont illustrés de fort belle manière en obtenant un 100% au baccalauréat général de cette année. L’établissement scolaire a enregistré un taux de réussite de 100%. En effet les soixante (60) candidats en série F1 et F2, ont tous obtenu leurs sésames.

Pour la série F1, sur les vingt-sept (27) candidats, huit (8) mentions Très Bien, douze (12) mentions Bien, six (6) mentions A Bien, et une mention Passable ont été dénombrées. Pour ce qui est de la série F2, sur les trente-trois (33) candidats présentés, quatre (4) mentions Très Bien, treize (13) mentions Bien, quinze (15) mentions Assez Bien, et une mention passable ont été enregistrées.

Après avoir fait bonne impression lors du concours général, les potaches de Diourbel continuent leur accession vers. les sommets de l’excellence dans les séries scientifiques comme les mathématiques, les sciences physiques.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn