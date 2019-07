Bignona : Aar liniou bokk se signale et exige la lumière sur les contrats pétroliers

La section aar liniou bokk de Bignona ne veut pas être en reste sur la dynamique de pression exercée sur le gouvernement. Ces membres de partis politiques de l’opposition notamment et de la société civile ont fait face à la presse Dimanche pour exiger que la lumière, toute la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers. Un plan d’action local est en élaboration mais d’ores et déjà, ils estiment que le peuple a besoin de savoir la vérité sur comment les ressources du pays sont gérées. Il n’est pas question, pour eux, que les ressources du pays ne profitent à une famille ou un groupe de personnes au détriment du reste des sénégalais et des futures générations

L.BADIANE pour xibaaru.sn