Aliou Sall délire et attaque…Le pouvoir et l’opposition

Aliou Sall, cité dans une affaire de corruption présumée sur les contrats pétroliers et gaziers du Sénégal, dans un reportage de la Bbc, continue de clamer toujours son innocence…Mais il va plus loin en accusant ses proches partisans d’être des corrupteurs et les opposants d’être corrompus par des responsables de son parti. Des accusations alambiquées. Voici ses déclarations :

« L’ancien directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations révèle que des responsables politiques, des “ennemis” très proches de Macky Sall manœuvrent ferme depuis 2014 pour le discréditer. L’édile de Guédiawaye dit connaître déjà ce grand responsable qui est derrière cette cabale orchestrée contre sa propre personne »…

Cela est une chose normale dans un parti politique. Il y a toujours des tendances et il faut s’y attendre, s’y préparer et contre-attaquer. Des socialistes ont toujours discrédité Tanor et des fidèles de ce dernier ont aussi attaqué et même « viré » Khalifa Sall et ses souteneurs Bamba Fall et Barthélémy Dias.

Si on revient sur ces accusations…Qui sont ces ennemis politiques qui sont des responsables de l’APR ?

Moustapha Cissé Lô ?

Mimi Touré ?

Marième Badiane ?

Mahmout Saleh ?

Moustapha Diakhaté ?

Mor Ngom ?

Abou Abel Thiam ?

Aliou Sall n’ose même pas citer un seul nom…

Maintenant quand Aliou Sall accuse « des proches de Macky Sall, des membres de l’APR d’avoir payé des opposants pour le nuire »…

Il est dans la victimisation et cherche à déplacer le problème. Qu’il réponde à ces questions :

Qui va payer Sonko ?

Qui va payer Abdoul Mbaye ?

Qui va payer Mamadou Lamine Diallo de Tekki ?

Pour terminer, le frère du Président menace les proches de Macky Sall qui veulent le détruire. « Il assure son entourage qu’au moment opportun, il dira qui sont ses détracteurs »

Incroyable mais vrai ! Aliou Sall est sur la guillotine et il déclare qu’il dira en temps opportun qui est son bourreau. Et pourtant ce dernier s’apprête à le décapiter. Voici un condamné à mort qui délire.