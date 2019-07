Un Front naît pour défendre…Macky Sall

C’est la prolifération des Fronts au Sénégal. Après les fronts de l’opposition, le Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) et le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn), c’est un autre front qui nait mais cette fois-ci pour défendre la gouvernance du président élu au 1er tour. C’est le Front Républicain pour la défense de la Gouvernance Macky Sall (FRDGM) qui veut opposer aux vendredis de marcher de l’opposition, des vendredis de prières ainsi des weekends d’explications et de partages sur les enjeux et les priorités de l’heure. Voici la déclaration conjointe du nouveau front pro-Macky…