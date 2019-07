« Il n’est pas envisageable, il n’y aura pas de renégociation de quoi que ce soit », tranche Mamadou Fall Kane, le Secrétaire permanent adjoint du Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (Cos-petrogaz). Invité du Jury du dimanche (JDD), une émission de Mamoudou Ibra Kane, ce 7 juillet, l’ancien conseiller économique et financier du président Macky Sall rejette ainsi une forte revendication de la plateforme citoyenne ’’Aar Li Nu Bokk’’ et l’opposition, concernant la renégociation des contrats pétroliers. « Quand on connait la pratique dans l’industrie pétrolière, cela relève de la méconnaissance du fonctionnement du secteur, argumente-t-il. Parce qu’il y a la protection juridique des investissements. Les contrats ont été bien signés. Ils sont en ligne. »