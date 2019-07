Après avoir raté vendredi face à l’Ouganda son deuxième penalty en deux matchs de CAN, Sadio Mané va avoir une discussion sur le sujet avec le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé.

Trois penaltys tentés, un seul réussi. Après avoir failli dans cet exercice face au Kenya (3-0), lors du premier tour, Sadio Mané s’est de nouveau loupé vendredi en 8emes de finale face à l’Ouganda (1-0). Dans les deux cas, l’échec du joueur de Liverpool n’a pas eu de conséquences graves sur le résultat du Sénégal, mais les Lions de la Teranga ne couperont pas désormais à un débat sur le sujet. Leur sélectionneur Aliou Cissé a même abordé le sujet en conférence de presse d’après-match, vendredi soir. « Il (Sadio Mané) ne s’est pas arrêté sur ça, il a confiance en lui et c’est pour cela qu’il a pris ce penalty. Mais, c’est une discussion que j’aurai avec lui même s’il ne faut oublier que c’est lui le numéro 1 parmi les tireurs », a déclaré le coach après la victoire sur les Cranes.

Gana Gueye à Sadio Mané « Sougn penalty dotoko laale »

En zone mixte, les joueurs n’ont pas coupé à des questions sur le sujet. Un échange a eu lieu devant les micros et caméras entre le principal intéressé et Idrissa Gueye, le taulier des Lions. « Tu ne toucheras plus à nos penaltys », a lancé l’ancien Lillois à Sadio Mané. « Ça c’est clair… ça c’est clair », lui a répondu ce dernier. Avec trois buts en autant de matchs joués, le joueur de Liverpool s’est donc montré plus clinique dans le jeu avec deux réalisations que sur penaltys. De quoi faire revenir à la surface l’échec dans la série de tirs au but face au Cameroun, en quarts de finale de l’édition 2017. Et justifier la désignation d’un nouveau tireur numéro 1 ? Déjà libéré d’une partie du poids de la conduite du jeu par Henri Saivet, Sadio Mané serait ainsi débarrassé de la gamberge du prochain penalty.