Ça marche pour l’emploi au Sénégal…On embauche !

L’emploi salarié du secteur moderne au Sénégal a enregistré une hausse de 1,6%, en rythme mensuel à la fin du mois de mai 2019 comparé au mois d’avril 2019, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Selon la DPEE, cet accroissement est porté par le secteur secondaire (plus 2,1%) notamment les créations nettes dans l’industrie (plus 1,8%) et les bâtiments et travaux publics (plus 4,7%).

De son côté, l’emploi salarié du secteur tertiaire s’est consolidé de 1,0% sur la période, du fait, principalement, des services qui se sont accrus de 0,9%.

Sur un an, l’emploi salarié du secteur moderne a progressé de 7,1%, à fin mai 2019, à la faveur des bonnes orientations des effectifs du secondaire (plus 6,9%) et du tertiaire (plus 7,3%).