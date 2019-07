Le syndicat national du transport de proximité (SNTP) est né et juridiquement reconnu par l’état. Apres avoir présenté son récépissé à l’occasion d’une grande rencontre nationale tenue à Bignona, le secrétaire général dudit syndicat n’a pas perdu de temps pour annoncer la couleur. D’abord combattre les tracasseries sur les routes de Casamance et développer le transport de proximité communément appelé horaire. Le secrétaire du SNTP ne comprend toujours pas la pertinence des barrages militaires le long des routes. Karamba Goudiaby dénonce le fait que les militaires barrent les routes la nuit à près d’une centaine de véhicules quelques et qu’ils aillent, eux, dormir dans leur cantonnement. Il se demande alors où est la sécurité dans tout cela. C’est tout ça entre autres qu’il va combattre. Le chemin fut long et la bataille rude depuis 2014 mais pour la cause des populations on reçoit toujours la récompense divine. C’est ainsi que Karamba Gouramba Goudiaby a accueilli la naissance, la reconnaissance et le choix porté sur lui pour diriger ce syndicat. Il a alors réaffirmé sa détermination à défendre les intérêts des populations, à développer le secteur du transport. Cependant, le SNTP compte soutenir le Président de la République dans ses entreprises qui visent à moderniser le secteur du transport routier ; loin d’eux de donner l’impression de faire de la politique pour Macky Sall et son parti. « Mon parti politique s’appelle le transport » a précisé El Hadji Karamba Goudiaby pour lever toute équivoque.

L.BADIANE pour xibaaru.sn