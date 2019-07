Mamadou Lamine Diallo cogne encore Aliou Sall

Venu soutenir ses camarades de Aar Linu Bon, l’honorable Député Mamadou Lamine Diallo a encore utilisé des armes politiques non conventionnelle sur Aliou Sall et Frank Timis. Il dira que seul l’engagement des sénégalais peut pousser le frère du président à démissionner de sa casquette de maire de la commune de Guediawaye. Le qualifiant de facteur de Frank Timis, le responsable du mouvement Tekki pense que les populations de la banlieue dakaroise regrettent déjà leur choix.Pour lui la bataille ne fait que commencer car seule la pression populaire peut faire revenir le président Macky Sall qui a octroyé à Frank Timis les ressources qui ont été spolluées et que ce dernier se retrouve avec des royalties de plus de 6 000 milliards. La base illégale sur laquelle le président Macky Sall s’est appuyé pour donner les blocs de Saint-Louis et de Kayar. Cet argent appartenant aux sénégalais, on peut l’utiliser pour payer l’eau, l’électricité et la santé. Selon lui le Président n’a rassuré personne car il est impossible de le laisser entre les mains de quelques personnes.

Il a aussi saluer les prières du Khalife Général des mourides Serigne Mountakha Mbacké. Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn