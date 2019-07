Kolda : les Badiénes Gokh réclament plus de moyens de travail

Dans leurs missions de sensibilisation, d’écoute et d’accompagnement des filles méres et autres, les Badiénes Gokh de KOLDA se disent confrontées à plusieurs difficultés. Les moyens financiers et matériels font défaut pour accomplir leurs missions à l’endroit de leurs homologues femmes. Les associations départementales sont soutenues par ONU/Femmes. Ce systéme des Nations Unis appuie les Badiénes Gokh en renforcement de capacité dans différents domaines d’intervention de ces femmes, allant du règlement des conflits à la prise en charge des victimes en passant par la détection précoce des problèmes surtout entre victimes et auteurs. Les grossesses précoces indésirées, les mariages d’enfants et viols suivis de grossesses sont entre autres les problèmes posés sur la table des Badiénes Gokh. Vu l’ampleur des problèmes, l’association des Badiénes Gokh plaide aussi pour l’augmentation du nombre de femmes responsables. A en croire Adja Fatou Niang, cinq Badiénes Gokh par département, c’est très insuffisant dans une localité où la condition féminine bute sur plusieurs obstacles. Du coté de la santé de la reproduction, les Badiénes Gokh jouent un rôle de sentinelle dans le suivi des visites prénatales, l’application a bon escient des recommandations médicales et luttent contre les accouchements non assistés à domicilié. Autant de missions réussies par endroit qui nécessitent des moyens matériels, financiers et humains.

ELHADJI MAEL COLY